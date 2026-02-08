Специалисты рассказали о сложностях реставрации «Последнего дня Помпеи»

В Русском музее после путешествия из Москвы в Петербург встретили свои родные шедевры. Переместить Последний день Помпеи из столицы - это дело ювелирное. И доверили эту миссию профессионалам. Они же потом, так сказать, водружали полотно на стену экспозиции.

По главным произведениям Карла Брюллова петербуржцы успели соскучиться. И вот спустя семь месяцев знаменитые полотна вернулись домой - в Русский музей. Прямо сейчас идет монтаж экспозиции, а сотрудники наносят последние штрихи.

Именно во время подъема осознаешь, насколько масштабное полотно «Последний день Помпеи». Площадь – 29 квадратных метров, вес - больше тонны. Четкий алгоритм – тали, тросы и лебедки.

Но полотно мало просто поднять. Нужно еще надежно и ровно повесить. Хранители музея руководят процессом, а результат оценивают что называется «на глазок».

«Никакое измерение по сантиметру до конца не может решить вопрос об уровне повески. Надо создать иллюзию, что картина весит очень ровно - не механически, не с использованием искусственного интеллекта. А вот как раз на глаз, по ощущению», - рассказал заведующий отделом живописи XVIII - первой половины XIX вв. Государственного Русского музея Григорий Голдовский.

Именно эта работа, написанная в Италии, прославила Карла Брюллова. Его чествовали словно римского триумфатора. На полотне автор изобразил себя в роли молодого художника. «Помпеи» и еще 32 полотна последние полгода выставлялись в Третьяковской галерее. Путешествие из Москвы в Петербург шедевры мирового искусства перенесли без потерь.

«Транспортировка осуществляется только специализированными компаниями с вооруженной охраной в специализированном климате. Температурно-влажностный режим поддерживается безукоризненно», - уточнила Государственного Русского музея Алла Манилова.

Совсем недавно «Помпеи» реставрировали - впервые в практике российских музеев работы проводили не в мастерской, а прямо в выставочном зале. За процессом наблюдали посетители через стеклянный экран. Специалисты Русского музея убрали желтизну лака, который за годы окислился, и раскрыли оригинальные авторские цвета.

«Каждый раз, когда картина снимается с подрамника, куда-то едет, потом натягивается и все это повторяется. У нее накапливается некоторая усталость, и сейчас, когда мы картину с помощью наших замечательных парней вешаем на ее любимое экспозиционное место, мы очень надеемся, что она отдохнет, придет в себя», - рассказала, руководитель проекта по реставрации «Последнего дня Помпеи» Ольга Кленова.

Полностью монтаж экспозиции завершат меньше чем через неделю. А эпический «Последний день Помпеи» займет центральное место в пространстве бывшей танцевальной залы Михайловского дворца.