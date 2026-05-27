Верховный суд проведет анализ дел, связанных с ИИ

Председатель Верховного суда России Игорь Краснов поручил провести анализ судебных дел, связанных с использованием технологий искусственного интеллекта. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Компетентным органам предстоит оценить, как часто использование ИИ становится предметом судебных споров или совершенных правонарушений. Помимо этого, будет изучен ряд административных и уголовных дел по вопросам оспаривания решений властей, принятых на основе предложений нейросетей, а также фиксации правонарушений системами видеоаналитики и распознавания лиц.

«Отдельный блок посвящен защите чести, достоинства и деловой репутации при распространении порочащих сведений, созданных с помощью ИИ, включая случаи использования дипфейков, и защите интеллектуальной собственности, в том числе при обучении больших языковых моделей без согласия автора», - говорится в сообщении.

По результатам анализа судебной практики при необходимости будут даны разъяснения для обеспечения ее единообразия. Отмечается, что Верховный суд вправе выступить с инициативой о корректировке действующего законодательства в рамках предоставленных полномочий.

В марте этого года Минцифры России опубликовало проект федерального закона о госрегулировании ИИ в России. Новый закон призван ввести рамочное регулирование применения искусственного интеллекта. Помимо этого, он впервые закрепляет на законодательном уровне само понятие ИИ, а также устанавливает права и обязанности участников рынка и вводит обязательную маркировку фото-, видео- и аудиоконтента, созданного с помощью нейросети.