Опубликованы кадры боев за Запселье и Рясное в Сумской области

Минобороны России показало видео с кадрами боев за населенные пункты Запселье и Рясное в Сумской области. Их взяли под контроль подразделения группировки войск «Север».

Штурм населенных пунктов предваряла работа разведчиков, которые выявляли огневые позиции неприятеля. Потом врага выбили с позиций мотострелки, которых поддерживали расчеты ударных дронов. При этом российская артиллерия вела контрбатарейную борьбу, также поражая пункты управления беспилотников врага и его системы связи.

Неприятель пытался ввести резервы в виде элитных штурмовых подразделений, но безрезультатно. Враг понес потери и отошел.

Российское оборонное ведомство подчеркнуло, что военнослужащие группировки войск «Север» наступают одновременно на нескольких направлениях. Они продолжают создание полосы безопасности на территории Харьковской и Сумской областей. При этом войска продвигаются ежесуточно, отметили в МО РФ.

