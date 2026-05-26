Опубликованы кадры боев за Запселье и Рясное в Сумской области

Населенные пункты взяли под контроль военнослужащие из состава группировки войск «Север».
26-05-2026 13:14
© Фото: Минобороны России © Видео: ТРК «Звезда»

Минобороны России показало видео с кадрами боев за населенные пункты Запселье и Рясное в Сумской области. Их взяли под контроль подразделения группировки войск «Север». 

Штурм населенных пунктов предваряла работа разведчиков, которые выявляли огневые позиции неприятеля. Потом врага выбили с позиций мотострелки, которых поддерживали расчеты ударных дронов. При этом российская артиллерия вела контрбатарейную борьбу, также поражая пункты управления беспилотников врага и его системы связи. 

Неприятель пытался ввести резервы в виде элитных штурмовых подразделений, но безрезультатно. Враг понес потери и отошел.

Российское оборонное ведомство подчеркнуло, что военнослужащие группировки войск «Север» наступают одновременно на нескольких направлениях. Они продолжают создание полосы безопасности на территории Харьковской и Сумской областей. При этом войска продвигаются ежесуточно, отметили в МО РФ. 

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов. 

#сумская область #группировка "север" #Рясное #Запселье
