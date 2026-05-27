Филологи предрекли изменение ударения в слове «баловать»

Вариант с ударением на последний слог скоро исчезнет из речи.
Виктория Бокий 27-05-2026 11:51
© Фото: Любовь Чиликова, РИА Новости

Ударение в слове «баловать» в будущем будет падать только на первый слог. Об этом сообщил научный сотрудник Института русского языка имени В.В. Виноградова РАН, председатель филологического совета Тотального диктанта Владимир Пахомов.

«Все меньше мы будем встречать в разговорной, живой, обиходной речи ударение "баловАть", "баловАться" - наверное, только от тех, кто привык так говорить, потому что знает, что так правильно, или хочет щегольнуть таким образцовым ударением», - рассказал он РИА Новости.

По словам Пахомова, сейчас в орфоэпическом словаре русского языка варианты «бАловать» и «баловАть» равноправны. Отмечается, что скоро словари назовут основным вариантом - «бАловать», а «баловАть» станет допустимой старшей нормой. Стало известно, что вариант с ударением на последний слог пропадет. Как считает филолог, будущее за ударением «бАловать», «бАловаться».

Ранее в Институте имени Пушкина назвали количество слов в русском языке. Заведующий кафедрой общего и русского языкознания Павел Катышев заявил, что в нашем языке около 500 тысяч слов.

