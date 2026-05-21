Расчеты гаубиц уничтожили дроноводов ВСУ на Днепропетровском направлении

Опорный пункт противника был полностью уничтожен вместе с находившимся внутри расчетом БПЛА и оборудованием для ведения разведки.
21-05-2026 15:17
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты буксируемых гаубиц группировки войск «Центр» уничтожили опорный пункт ВСУ с расчетом беспилотников на Днепропетровском направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, военнослужащие гаубичного дивизиона 80-го танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии нанесли удар по замаскированному укреплению украинских формирований в районе населенного пункта Новопавловка. Внутри опорного пункта находился расчет БПЛА, который вел разведку и корректировал огонь по позициям российских подразделений.

Цель была обнаружена средствами воздушной разведки, после чего координаты оперативно передали артиллеристам. Для выполнения задачи расчеты двух гаубиц заняли разнесенные огневые позиции, создав перекрывающиеся сектора обстрела. Расстояние до цели составляло около восьми километров.

Получив данные для удара, артиллеристы произвели несколько серий прицельных выстрелов. По информации Минобороны РФ, в результате огневого налета опорный пункт был полностью уничтожен вместе с расчетом беспилотников и оборудованием для воздушной разведки.

В ведомстве подчеркнули, что уничтожение укрепления позволило обеспечить безопасное продвижение российских штурмовых подразделений в глубину обороны противника на Днепропетровском направлении.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#артиллерия #спецоперация #гаубицы #Днепропетровское направление
