Саперы обезвредили мины-ловушки на Запорожском направлении

Инженерные подразделения очищают дороги, промышленные объекты и гражданскую инфраструктуру от взрывоопасных предметов.
Анна Цепаева 27-05-2026 10:47
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Саперы группировки войск «Восток» продолжают разминировать территории на Запорожском направлении, где украинские формирования оставили большое количество мин-ловушек и замаскированных взрывных устройств. Об этом рассказала в своем сюжете корреспондент «Звезды» Анна Цепаева.

Сейчас основные работы саперов сосредоточены в промышленной зоне. По словам военнослужащих, украинские подразделения активно используют тактику дистанционного минирования с помощью БПЛА, оставляя после отхода большое количество «сюрпризов» для российских бойцов.

Мирный житель Александр Бабуцкий рассказал, что беспилотники ВСУ наносили удары по гражданским объектам.

«Больше по гражданским били. Я видел, как дрон завис и целенаправленно атаковал магазин, а потом кружил над ним, когда здание уже горело», - сообщил он.

Инженерная разведка продолжается даже в подвалах и цокольных помещениях зданий, где ранее располагались украинские подразделения. Во время обследования одного из объектов саперы обнаружили растяжку с минометной миной калибра 82 миллиметра.

Сапер с позывным Груз объяснил, что перед обезвреживанием специалисты тщательно проверяют территорию на наличие дополнительных ловушек. Мины-ловушки противник оставляет специально, чтобы замедлить продвижение российских подразделений.

В сложных условиях саперам помогают минно-разыскные собаки, особенно там, где территория усеяна металлическими осколками и строительным мусором.

«Самое страшное для сапера - это минные ловушки. Вот собака их обнаруживает очень быстро. В детских игрушках могут прятать. В книжках. На подъем. То есть какой-то предмет поднимается - она срабатывает», - пояснил сапер-кинолог с позывным Нос.

Несмотря на постоянную угрозу со стороны беспилотников и заминированных территорий, подразделения группировки «Восток» продолжают наступление на Запорожском направлении.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#Саперы #наш эксклюзив #запорожская область #группировка восток
