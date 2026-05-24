В Миссисипи разбился военный учебный самолет ВМС США

На востоке штата Миссисипи в США разбился военный учебный самолет. Оба пилота живы, они успели катапультироваться. Об этом сообщает CBS со ссылкой на источники.

«ВМС США подтвердили, что два пилота успешно катапультировались после того, как их учебный самолет потерпел крушение в восточной части Миссисипи во вторник днем», - приводит фрагмент из сообщения aif.ru.

Известно, что пилотов доставили в местную больницу для медосмотра. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

На данный момент расследуются причины аварии. По предварительной информации, воздушное судно упало на частную ферму. Отмечается, что удалось избежать жертв и повреждений на земле.

Ранее сообщалось, что упавшим самолетом был T-45C Goshawk. Он был двухместным и предназначался для обучения пилотов ВМС и Корпуса морской пехоты.