На Галапагосах обнаружили новый вид крошечного осьминога

Моллюск оказался ранее не описанным видом, его назвали Microeledone galapagensis.
Сергей Дьячкин 26-05-2026 05:14
© Фото: Charles Darwin Foundation/Field Museum

Новый вид миниатюрного осьминога лазурной окраски открыли ученые на Галапагосских островах. Об этом сообщил Филдовский музей естественной истории в США.

Ученые уточняют, что моллюск размером примерно с мяч для гольфа. Его обнаружили на глубине 1,7 километра.

В заявлении музея говорится, что впервые осьминога заметили в 2015 году во время глубоководной экспедиции. Для того, чтобы изучить его, ученые применили подводного робота на дистанционном управлении. С его помощью были проведены исследования океанического дна неподалеку от острова Дарвина на севере Галапагосского архипелага.

В публикации отмечается, что первой реакцией ученых были возгласы «Он крошечный!» и «Он голубой!». Моллюск оказался ранее не описанным видом. Исследователи назвали его Microeledone galapagensis.

В мае 2021 года на побережье австралийского города Байрон-Бей был замечен осьминог с огромными щупальцами. На кадрах видно, как обитатель океана скользит по песку к скалам, вытягивая свои длинные щупальца. Никакой агрессии в ответ на съемку осьминог не оказывал. По словам очевидца, щупальца моллюска были не менее 30 сантиметров в длину.

