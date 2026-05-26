На Галапагосах обнаружили новый вид крошечного осьминога

Новый вид миниатюрного осьминога лазурной окраски открыли ученые на Галапагосских островах. Об этом сообщил Филдовский музей естественной истории в США.

Ученые уточняют, что моллюск размером примерно с мяч для гольфа. Его обнаружили на глубине 1,7 километра.

В заявлении музея говорится, что впервые осьминога заметили в 2015 году во время глубоководной экспедиции. Для того, чтобы изучить его, ученые применили подводного робота на дистанционном управлении. С его помощью были проведены исследования океанического дна неподалеку от острова Дарвина на севере Галапагосского архипелага.

В публикации отмечается, что первой реакцией ученых были возгласы «Он крошечный!» и «Он голубой!». Моллюск оказался ранее не описанным видом. Исследователи назвали его Microeledone galapagensis.

