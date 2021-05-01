В стране и мире Огромный осьминог замечен на побережье Австралии Светлана Головина Моллюск с длинными щупальцами попал в кадр отдыхающего на берегу Байрон-Бей. © Видео: jarrah.brailey, instagram © Фото: jarrah.brailey, instagram Читайте нас на: На побережье австралийского города Байрон-Бей замечен осьминог с огромными щупальцами. Видео, передвигающегося по пляжу моллюска, опубликовано очевидцем в Instagram. На кадрах видно, как обитатель океана скользит по песку к скалам, вытягивая свои длинные щупальца. Никакой агрессии в ответ на съемку осьминог не оказывал. По слвам очевидца, щупальца моллюска были не менее 30 сантиметров в длину.



В начале апреля на побережье залива Географ в Австралии осьминог пытался наброситься на мужчину на суше, а после ужалил его в воде. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика