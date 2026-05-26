Рособрнадзор объяснил, что может лежать на столе во время сдачи ЕГЭ

Участникам ЕГЭ-2026 разрешили держать на рабочем столе воду, перекус и лекарства. На отдельных экзаменах - калькулятор, линейку и словари. Об этом следует из документа Рособрнадзора, с которым ознакомилось РИА Новости.

Уточняется, что на столе также могут быть ручка с черными чернилами, документ, удостоверяющий личность, и выданные черновики. Упаковка продуктов и их употребление не должны отвлекать других участников.

На экзаменах по биологии, географии и химии разрешен непрограммируемый калькулятор, а по математике - линейка без справочной информации, на физику можно взять оба предмета. Выпускникам, сдающим географию, вместе с материалами выдадут карты России и мира, на химию - таблицу Менделеева, таблицу растворимости и ряд напряжений металлов.

Участникам экзамена по литературе выдадут орфографические словари, в то время как личные использовать не рекомендуется. Информатику будут сдавать на предоставленных компьютерах, а для иностранных языков подготовят оборудование для аудирования и устной части.

Рособрнадзор ранее определил перечень нарушений, за которые участника ЕГЭ-2026 могут удалить из пункта проведения экзамена. Процедура оформления нарушения строго регламентирована, акт об удалении составляется в двух экземплярах.