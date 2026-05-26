МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Рособрнадзор объяснил, что может лежать на столе во время сдачи ЕГЭ

На экзаменах по ряду предметов выпускникам разрешат иметь на столе дополнительные предметы.
Дарья Ситникова 26-05-2026 03:42
© Фото: Belkin Alexey, news.ru, Global Look Press

Участникам ЕГЭ-2026 разрешили держать на рабочем столе воду, перекус и лекарства. На отдельных экзаменах - калькулятор, линейку и словари. Об этом следует из документа Рособрнадзора, с которым ознакомилось РИА Новости.

Уточняется, что на столе также могут быть ручка с черными чернилами, документ, удостоверяющий личность, и выданные черновики. Упаковка продуктов и их употребление не должны отвлекать других участников.

На экзаменах по биологии, географии и химии разрешен непрограммируемый калькулятор, а по математике - линейка без справочной информации, на физику можно взять оба предмета. Выпускникам, сдающим географию, вместе с материалами выдадут карты России и мира, на химию - таблицу Менделеева, таблицу растворимости и ряд напряжений металлов.

Участникам экзамена по литературе выдадут орфографические словари, в то время как личные использовать не рекомендуется. Информатику будут сдавать на предоставленных компьютерах, а для иностранных языков подготовят оборудование для аудирования и устной части.

Рособрнадзор ранее определил перечень нарушений, за которые участника ЕГЭ-2026 могут удалить из пункта проведения экзамена. Процедура оформления нарушения строго регламентирована, акт об удалении составляется в двух экземплярах.

#Россия #школа #ЕГЭ #экзамен #рособрнадзор
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
БПЛА для войск БПС
2
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
3
Боевая подготовка призывников
4
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
5
Морской политех
6
Беспилотинки. Мировые тренды
7
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
8
Главное управление боевой подготовки
9
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
10
Подводный флот России. 120 лет
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 