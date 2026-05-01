Морпехи «Центра» ударили по снабжению ВСУ на Добропольском направлении

Морские пехотинцы из группировки «Центр» взяли под контроль логистические пути ВСУ на Добропольском направлении СВО. Кадры их боевой работы показало Минобороны России.

Расчеты FPV-дронов 177-го гвардейского полка морской пехоты уничтожили технику и живую силу ВСУ. Для нарушения логистики противника расчеты полка провели массированный рейд на их тыловые пути.

В режиме свободной охоты дроноводы выявили и уничтожили пикап с подвозкой снабжения и живой силой, а также квадроциклы. Высокий уровень мастерства операторов дронов позволяет им проникать на дороги, защищенные сетями и укрытиями.

Расчеты FPV-перехватчиков в составе группировки войск «Центр» значительно снизили активность украинских ударных дронов типа «Баба-яга», сообщалось ранее. В то же время российские военные наращивают применение собственных беспилотников. Например, на Добропольском участке фронта FPV-дроны вывели из строя гаубицу «Богдана-БГ».

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.