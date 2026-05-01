Морпехи «Центра» ударили по снабжению ВСУ на Добропольском направлении

В режиме свободной охоты дроноводы выявили и уничтожили пикап с подвозкой снабжения и живой силой, а также квадроциклы.
01-05-2026 06:42
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Морские пехотинцы из группировки «Центр» взяли под контроль логистические пути ВСУ на Добропольском направлении СВО. Кадры их боевой работы показало Минобороны России.

Расчеты FPV-дронов 177-го гвардейского полка морской пехоты уничтожили технику и живую силу ВСУ. Для нарушения логистики противника расчеты полка провели массированный рейд на их тыловые пути.

В режиме свободной охоты дроноводы выявили и уничтожили пикап с подвозкой снабжения и живой силой, а также квадроциклы. Высокий уровень мастерства операторов дронов позволяет им проникать на дороги, защищенные сетями и укрытиями.

Расчеты FPV-перехватчиков в составе группировки войск «Центр» значительно снизили активность украинских ударных дронов типа «Баба-яга», сообщалось ранее. В то же время российские военные наращивают применение собственных беспилотников. Например, на Добропольском участке фронта FPV-дроны вывели из строя гаубицу «Богдана-БГ».

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #беспилотники #Морские пехотинцы #группировка войск «Центр» #добропольское направление
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Морской политех
2
Беспилотинки. Мировые тренды
3
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
4
Главное управление боевой подготовки
5
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
6
Подводный флот России. 120 лет
7
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
8
Броневики СВО. Часть 2
9
Российские буксиры. Часть 1
10
Военная приемка. 500-й выпуск
