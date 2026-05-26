NBC: США отчаянно занялись поисками вольфрама для производства оружия

США ведут отчаянные поиски вольфрама для производства вооружений, так как их собственные рудники не работают с 2015 года. Об этом сообщил телеканал NBC News.

«Вольфрам незаменим, а его мировые запасы оказались под еще большим давлением после начала американо-израильской войны с Ираном», - сказано в материале.

По данным телеканала, для восполнения арсеналов требуется вольфрам, в производстве и очистке которого лидирует Китай. В США уже более десяти лет нет собственных коммерческих рудников.

Сейчас ставка делается на возобновление добычи на старых шахтах в Южной Корее. Вольфрам применяется в истребителях, бетонобойных бомбах, бронебойных снарядах, а также в ракетных комплексах, включая Tomahawk и Patriot.

Ранее стало известно, что США планируют закупить 3203 ракеты Patriot PAC-3 MSE в 2027 финансовом году из-за истощения запасов в ходе конфликта с Ираном. Основной объем закупок приходится на армию США. Она запрашивает 2798 ракет, что на 682% больше, чем в 2026 финансовом году. Тогда было закуплено лишь 358 единиц.