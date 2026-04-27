США закупят более 3 тыс. ракет Patriot из-за истощения запасов

США планируют закупить 3203 ракеты Patriot PAC-3 MSE в 2027 финансовом году из-за истощения запасов в ходе конфликта с Ираном. Это выяснило РИА Новости, изучив американские бюджетные документы.

В новом аналитическом докладе Центра стратегических и международных исследований, который вышел во вторник, говорится, что США рискуют столкнуться с критической нехваткой высокоточных ракет в будущих масштабных столкновениях. Их арсеналы были опустошены в ходе конфликта с Ираном.

Основной объем закупок приходится на армию США. Она запрашивает 2798 ракет, что на 682% больше, чем в 2026 финансовом году. Тогда было закуплено лишь 358 единиц.

Впервые к закупкам PAC-3 MSE подключаются американские ВМС - они запрашивают 405 ракет для интеграции в систему Aegis и запуска с вертикальных пусковых установок MK 41. Совокупный запрос двух видов войск составляет 13,96 миллиарда долларов. Причем из них более 12,5 миллиарда выделено по внеплановым каналам финансирования в целях ускорения производства.

Отмечается, что Соединенные Штаты увеличили общий целевой показатель закупок ракет с 3376 до 13 773 единиц. Закупки осуществляются в рамках рекордного военного бюджета в 1,5 триллиона долларов, увеличенного на 44% по сравнению с предыдущим годом.

Ранее газета Wall Street Journal писала, что вашингтонская администрация планирует привлечь автопроизводителей к производству оружия и военной техники. По информации издания, Пентагон предварительно обсудил этот вопрос с крупнейшими американскими промышленными корпорациями. По мнению издания, министерство войны США хочет привлечь эти компании к использованию их персонала и заводских мощностей, для того, чтобы увеличить производство боеприпасов и другого снаряжения, поскольку конфликт на Ближнем Востоке и поддержка киевского режима истощили военные запасы США.

Ранее появилась информация, что Пентагон хочет в 3,5 раза увеличить расходы на закупку новейших высокоточных ракет PrSM. Впервые американские военные применили это оружие в боевых условиях месяц назад в ходе операции против Ирана. Снаряды были разработаны для замены устаревающих систем ATACMS. В 2027 финансовом году ВС США планируют потратить на закупку PrSM 1,92 миллиарда долларов. При этом в 2026 году на эти цели было выделено лишь 546 миллионов долларов.

До этого Трамп попросил конгресс выделить 1,5 триллиона долларов на оборонные расходы на 2027 год. Подчеркивается, что это крупнейший за последние десятилетия запрос на военные цели. В документе Белого дома указано, что этот показатель на 445 миллиардов долларов, или на 42%, выше, чем в нынешнем году. Между тем предложение Трампа включает сокращение не связанных с обороной расходов Пентагона на 10%. О резком повышении военного бюджета Трамп говорил еще в январе. Тогда он сказал, что сумма в 1,5 триллиона позволит стране создать «армию мечты». Трамп подчеркнул, что Соединенные Штаты имеют право на такую армию.