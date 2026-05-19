Politico: в ЕС планируют продлевать санкции против РФ сразу на год

Евросоюз планирует изменить порядок продления антироссийских санкций. Об этом сообщает Poplitico.

По информации издания, начиная уже с лета 2026 года, в ЕС хотят продлевать действующие ограничения сразу на год вместо нынешних шести месяцев.

«Лидеры ЕС на встрече в Брюсселе в следующем месяце рассмотрят переход к ежегодному продлению санкций, с действующих сейчас временных рамок в шесть месяцев», - говорится в сообщении.

Процедура может быть упрощена уже в июне 2026 года. Последний, 20-й пакет антироссийских санкций был принят 23 апреля.