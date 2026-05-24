Расчет «Мсты» уничтожил опорник ВСУ высокоточными снарядами «Краснополь»

Минобороны России сообщило о нанесении высокоточного артиллерийского удара на Добропольском направлении. Это сделал расчет самоходки «Мста-С» 152-миллиметровыми снарядами «Краснополь».

Целью артиллеристов стал укрепленный опорный пункт ВСУ. Его удалось вскрыть при помощи БПЛА. Как только экипаж САУ получил точные координаты, он быстро развернул установку в боевое положение и нанес удар управляемыми высокоточными снарядами.

Наведение на цель по лазерному лучу позволяет добиваться такими снарядами прямых попаданий с первого же выстрела на дистанции до 20 километров. При этом подсветкой цели и корректировкой огня занимался расчет дрона. Уничтожение укреплений врага подтвердил последующий мониторинг с воздуха.

Ранее сообщалось, что расчеты САУ «Мста-С» разрушили укрепления ВСУ в Запорожской области. В тот раз артиллеристы также применили высокоточные корректируемые боеприпасы «Краснополь».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.