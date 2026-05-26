Нижегородскому «мажору» избрали меру пресечения за массовое ДТП

Двадцатого мая Сергей Корнилов за рулем дорогой иномарки выехал на встречную полосу и разбил три автомобиля.
Ян Брацкий 26-05-2026 15:26
Водителю, устроившему на прошлой неделе массовое ДТП в Нижнем Новгороде, избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Об этом сообщает корреспондент «Звезды».

Речь идет о 21-летнем Сергее Корнилове. 20 мая за рулем дорогой иномарки он выехал на встречную полосу и разбил три автомобиля. Сразу после аварии Сергей устроил фотосессию на капоте своей машины. Позже он сам рассказал, что в момент аварии был пьян.

Юноша оскорблял подписчиков в социальных сетях, а после отправился в ресторан, где уснул. Из-за стола Корнилова отправили в изолятор временного содержания. Желтый кабриолет признали вещественным доказательством по делу об агрессивном вождении и отправили на спецстоянку.

Юноша является сыном ныне покойного Сергея Корнилова - одного из богатейших бизнесменов Нижегородской области. Он производил спецтехнику, металлоизделия и занимался обслуживанием автомобилей.

#Нижний Новгород #ДТП #суд #ГИБДД #наш эксклюзив
