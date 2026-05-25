«Мажора» из Нижнего Новгорода задержали после крупного ДТП

Водителя премиальной иномарки обвиняют в агрессивном вождении.
Владимир Рубанов 25-05-2026 12:30
© Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

В Нижегородской области задержали и отправили в изолятор временного содержания 21-летнего водителя премиальной иномарки, который 20 мая попал в массовое ДТП. В ГУ МВД России по Нижегородской области сообщили, что желтый кабриолет признали вещественным доказательством и оставят в спецхранилище. Следователь просит суд назначить молодому человеку домашний арест.

Водителя премиальной иномарки обвиняют в агрессивном вождении, уточнили в полиции. По статье 267.1 УК РФ ему грозит до двух лет тюрьмы. Ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД и неуплату штрафов.

До этого в полиции сообщили, что в центре Нижнего Новгорода на Похвалинском съезде произошло ДТП с участием кабриолета и двух других машин. Пострадавших нет, автомобили получили повреждения.

Сообщалось, что машиной управлял сын бывшего генерального директора группы компаний «Луидор» Сергей Корнилов-младший. После аварии он сфотографировался на капоте разбитого кабриолета с подписью «Мажоры не умирают». Потом он отправился в ресторан неподалеку и уснул в кресле.

За несколько минут до ДТП Корнилов публиковал видео в соцсетях, называя подписчиков «нищетой». Его покойный отец Сергей Корнилов был бизнесменом из топ-13 богатейших жителей Нижегородской области, производил спецтехнику, металлоизделия и обслуживал автомобили.

