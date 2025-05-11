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Госдума рассмотрит законопроект об аресте имущества релокантов-нарушителей

Согласно документу, будет предусмотрен арест имущества.
Сергей Лебедев 2025-05-11 19:14:54
© Фото: Alexander Kazakov, Kremlin Pool, Globallookpress

На следующей неделе в Государственной думе Российской Федерации рассмотрят законопроект об усилении административной ответственности в отношении тех, кто находится за границей. Об этом сегодня сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

В документе идет речь о гражданах РФ, которые за пределами страны дискредитируют нашу армию и распространяют фейки, демонстрируют запрещенную символику и не соблюдают обязанности владельца соцсети.

Согласно законопроекту, будет предусмотрен арест имущества тех, кто совершает действия против безопасности и суверенитета России.

Напомним, в конце прошлого года российский президент Владимир Путин подписал закон о специальных рублевых счетах для выплат иноагентам. Согласно документу, открытие спецсчета станет обязательным. Если иноагент не сделает это самостоятельно, то данным вопросом должен будет озадачиться тот, кто перечисляет вознаграждение.

Закон предполагает, что на спецсчета иноагентов должны будут поступать доходы от процентов по вкладам, продажи или аренды недвижимости и транспорта, долевого участия в организациях, использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов. Распоряжаться деньгами разрешат только после отмены статуса иностранного агента.

#в стране и мире #Вячеслав Володин #госдума #арест #закон
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