ВС РФ установили контроль над Запсельем и Рясным в Сумской области

Минобороны России сообщило об установлении контроля над двумя населенными пунктами в зоне проведения специальной военной операции. Это сделали военнослужащие группировки войск «Север».

Один из этих населенных пунктов называется Запселье, а второй - Рясное. Российское оборонное ведомство уточнило, что оба населенных пункта находятся на территории Сумской области.

Также МО РФ сообщило, что за сутки в зоне ответственности группировки было нанесено огневое поражение живой силе и технике пяти украинских бригад. Это произошло на территории Сумской и Харьковской областей.

При этом противник в этой зоне за сутки ведения боевых действий потерял до 195 боевиков. Также враг лишился двух боевых бронированных машин, 20 автомобилей и одного артиллерийского орудия.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.