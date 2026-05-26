МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ВС РФ установили контроль над Запсельем и Рясным в Сумской области

Населенные пункты Запселье и Рясное взяли под контроль подразделения группировки войск «Север».
26-05-2026 12:37
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщило об установлении контроля над двумя населенными пунктами в зоне проведения специальной военной операции. Это сделали военнослужащие группировки войск «Север».

Один из этих населенных пунктов называется Запселье, а второй - Рясное. Российское оборонное ведомство уточнило, что оба населенных пункта находятся на территории Сумской области. 

Также МО РФ сообщило, что за сутки в зоне ответственности группировки было нанесено огневое поражение живой силе и технике пяти украинских бригад. Это произошло на территории Сумской и Харьковской областей. 

При этом противник в этой зоне за сутки ведения боевых действий потерял до 195 боевиков. Также враг лишился двух боевых бронированных машин, 20 автомобилей и одного артиллерийского орудия.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#спецоперация #сумская область #группировка "север" #Рясное #Запселье
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
БПЛА для войск БПС
2
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
3
Боевая подготовка призывников
4
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
5
Морской политех
6
Беспилотинки. Мировые тренды
7
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
8
Главное управление боевой подготовки
9
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
10
Подводный флот России. 120 лет
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 