Танкисты и дроноводы «Запада» рассказали о продвижении на Красный Лиман

Это работа экипажа Танка Т-90 «Прорыв» на Краснолиманском направлении. Помимо разнообразной техники и живой силы чаще всего танкисты сейчас разбирают опорные пункты и укрепления противника, которые артиллерией уничтожить практически невозможно.

«Порой они не просто закапываются, они достаточно подготовлены. В некоторых моментах устанавливают бетонные ДОТы под землю, и очень трудно пробить, не всегда даже с первого выезда получается... Но если не пробили - значит, заряжаемся снова, выезжаем и добиваем», - объясняет начальник штаба танкового батальона с позывным Подхват.

Мощные укрытия и система подземных укреплений - одна из особенностей обороны противника на Краснолиманском направлении. Наши бойцы наступают в Святогорске. Враг несколько раз предпринял попытки контратаковать позиции западной группировки в районе Шандриголово и Редкодуба. Бои идут уже в городской застройке Красного Лимана. Бойцы Западной группировки закрепляются на восточной и южно-восточной окраинах города. И чтобы продолжать наступление, штурмовым группам нужна постоянная непрерывная поддержка - и беспилотной авиации, и артиллерии.

Реактивная артиллерия работает на подавление противника. Площадь поражения у РСЗО «Ураган» позволяет за несколько минут полностью убрать с поля боя живую силу врага и остановить работу украинских орудий именно в том районе, куда заходят наши штурмовики. Пока украинские боевики закапываются, прячутся и пережидают удары «Урагана», подразделения Западной группировки успевают продвинуться вперед.

«Район сосредоточения противника... У нас все задачи на подавление и прекращение снабжения противника <...> За Красный Лиман получается направление <...> Да, разведка передает данные, мы поражаем цель», - рассказывает старший офицер батареи реактивного дивизиона с позывным Бабай.

Продвижению нашей пехоты активно пытаются мешать вражеские беспилотники. Самого разного типа - от оптоволоконных FPV-дронов до гексакоптеров типа «Баба-яга» и дальнобойных БПЛА самолетного типа «Марсианин» с искусственным интеллектом. Лучшая тактика противодействия - работа на упреждение, то есть поражение пунктов взлета и управления противника. Расчеты ударных беспилотников «Молния» точечно ликвидируют районы расположения украинских операторов, средства связи и опорные пункты.

«Было нанесено огневое поражение расчету "Бабы-яги" вражескому при помощи средств разведки - "Орлана" - была выявлена точка управления. Не просто взлета, а именно управления, где сидели сами пилоты. И туда был нанесен удар», - поясняет командир взвода беспилотных систем с позывным Квадрат.

Операторы «Молнии» прицельно работают и по пехоте врага. Наблюдали их с коптера, рассказывает Квадрат, двигалась «тройка». Они забежали в дом и «больше оттуда не выбежали», заключил командир.

Уничтожение украинских беспилотников в воздухе берут на себя бойцы мобильных огневых групп. Помимо антидронового стрелкового оружия главное средство противодействия - зенитные установки. В основном они работают в темное время суток. Вовремя обнаруживать и попадать по БПЛА противника помогают тепловизионные прицелы.

Но полностью перекрыть для врага воздушное пространство с земли невозможно. Поэтому упор бойцы группировки войск «Запад» делают упор на борьбу в небе. В 202-ой зенитно-ракетной бригаде активно идет обучение новых операторов для работы на БПЛА-перехватчиках.

«Все ТТХ, все "птицы" - виды, разновидности и прочее... Мы все это стараемся как можно четче дать оператору, чтобы он понимал, против кого он воюет», - объясняет оператор БПЛА стрелок-зенитчик с позывным Бахмут.

Среди новобранцев большая часть - студенты учебных заведений, который целенаправленно пришли именно в войска БПЛА. Инструкторы с боевым опытом обучают добровольцев всему, что может пригодиться при выполнении задач. Но основная часть подготовки - это, конечно, практические полеты.

«Именно на воздушные цели у нас данное обучение проходит. Учимся правильно заходить на цели в воздухе, как устанавливать взрывчатку. В целом, сама "техничка" - очень важная часть. Как программировать дроны, заряжать дроны, паять, собирать», - отмечает командир отделения с позывным Лютик.

Помимо теории, навыков управления пилотирования, маневрирования, изучения технических средств связи и тактики работы новобранцев отдельно готовят и морально. Инструкторы делятся собственным боевым опытом, наглядно и подробно рассказывают, с чем операторам предстоит столкнуться на передовой. Все происходящее на земле сейчас во многом зависит именно от результатов воздушной с борьбы с противником. И Краснолиманское направление - не исключение. Поэтому на подразделениях беспилотной авиации огромная ответственность. Часто на ошибку тут просто нет шанса.