Операторы дронов рассказали о самых запоминающихся вылетах

Кроме колонны бронетехники на счету бойцов в Харьковской области есть и пораженный танк Abrams.
Варвара Шрадер Вероника Левшина 11-04-2026 05:16
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Корреспондент «Звезды» Варвара Шрадер рассказала о работе артиллеристов и операторов ударных дронов БПЛА.

Позиции артиллеристов укрыты в лесополосах. Чтобы добраться до них, приходится ехать по участкам открытой местности. В ясную погоду дорога всегда напряженная. Но артиллеристы расчета привыкли к постоянным налетам вражеских БПЛА и знают, как с ними разобраться.

«Отстреляли восемь снарядов. Как только дали команду "цель записать", опускаем ствол, сразу прилетел FPV-дрон, заглушили РЭБом. Повезло, что он в поле упал буквально в 20 метрах от орудия, не разорвался», - поделился сатрший наводчик Боцман.

Боцман на фронте уже год, контракт заключил сразу после окончания школы. Отец артиллериста - ветеран спецоперации, а дядя и двоюродный брат продолжают воевать.

Самая ответственная часть работы для расчета Гиацинта - прямая поддержка пехоты. Так как фронт на Харьковском направлении активно двигается, огонь артиллеристов в первую очередь помогает штурмовикам.

Уничтожать вражеские цели и на земле, и в небе артиллеристам помогают операторы ударных БПЛА. Наши операторы круглосуточно находятся в воздухе: работают по дронам врага в небе и по целям на земле.

«Противник, судя по количеству техники и целей, готовил какое-то наступление, потому что было множество танков, множество САУ. Я один раз просто вылетел в разведку и смотрю - стоят 4 САУ. И начали по всему этому работать», - рассказал Питон.

Больше всего для самих артиллеристов запоминаются поражения редких вражеских орудий, которые украинские боевики очень берегут. Кроме колонны бронетехники на счету бойцов в Харьковской области есть и пораженный танк Abrams. Старший оператор Питон, работая в режиме свободной охоты, однажды сам не заметил, как залетел в сам Харьков.

«Два есть вылета, которые очень мне запомнились. Первый - это Abrams, а второй - как раз когда до Харькова долетел», - отметил Питон.

Несмотря на сопротивление противника, бойцы группировки войск «Север» продолжают расширение буферной зоны.

Активнее всего враг сопротивляется на участке Гонтаровка-Кирилловка-Великий Бурлук. Там противник пытается успеть оборудовать сеть укреплений, но результата это не приносит. Одновременное огневое воздействия нашей артиллерии и операторов БПЛА не дает врагу возможности на построение обороны. Одновременно бойцы Северной группировки продвигаются вперед на Волчанском, Великобурлукском и Липцовском направлениях.

#артиллерия #наш эксклюзив #Гиацинт #харьковское направление #операторы дронов #Группировка войск Север
