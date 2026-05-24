Путин подписал закон о списании долгов бойцам СВО, заключившим контракт с мая

Закон касается участников СВО, заключивших контракт не ранее первого мая 2026 года на срок не менее одного года, и их супругов.
Дарья Ситникова 25-05-2026 21:21
© Фото: Russian Foreign Ministry's offi,Keystone Press Agency, Global Look Press

Президент России Владимир Путин подписал закон о прекращении обязательств участников СВО, заключивших контракт с мая 2026 года, по взятым до его подписания кредитам. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Уточняется, что новый закон освобождает участников специальной военной операции, заключивших контракт не менее первого мая этого года на срок не менее одного года, и их супругов от кредитных обязательств. При этом должно соблюдаться условие, что до этой даты вступило в силу решение суда о взыскании задолженности или выдан либо предъявлен к исполнению исполнительный лист.

Как и ранее, объем обязательств не должен превышать в совокупности десять миллионов рублей. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

В подмосковной Балашихе ветераны СВО ранее получили ключи от 30 служебных квартир. С новосельем их поздравили статс-секретарь - заместитель министра обороны Анна Цивилева и заместитель министра обороны Павел Фрадков.

Торжественная церемония вручения ключей и договоров служебного найма состоялась в стенах академии РВСН имени Петра Великого. По словам Анны Цивилевой, за последнее время очередь на жилье для военных удалось сократить вдвое.

#Россия #Путин #закон #списание долгов #участники СВО
