Военнослужащие получили ключи от новых служебных квартир в Подмосковье

В подмосковной Балашихе ветераны СВО получили ключи от 30 служебных квартир. С новосельем их поздравили статс-секретарь - заместитель министра обороны Анна Цивилева и заместитель министра обороны Павел Фрадков.

Дмитрий Федосейкин в составе расчета гаубицы Д-30 в ДНР попал под массированный обстрел и потерял кисть правой руки. Он прошел лечение и реабилитацию, теперь вместе с семьей стал счастливым обладателем служебной 3-комнатной квартиры. Когда папа сообщил приятную новость, дочка подумала, что это шутка.

«Это приятно, ближе к работе, а не где-то снимаешь и обитаешь. Это то не те маленькие помещения, где мы живем. Теперь можем полноценно всей семьей жить. Я сын военнослужащего, мы жили в общагах на съемных квартирах. Сейчас началось хорошее движение, военнослужащим восстановили постановку на квартиру», - рассказал ветеран СВО Дмитрий Федосейкин.

Заместители министра обороны Анна Цивилева и Павел Фрадков первые гости у новоселов - ветеранов СВО, которые сегодня получили ключи от новых квартир. Руководители оборонного ведомства осмотрели условия проживания и качество ремонта.

В просторную 3-комнатную квартиру заехала и семья десантника Антона Калмыкова. Он получил ранение ноги при штурме Артемовска. Государство отблагодарило за подвиг просторным жильем. Двое сыновей уже есть, теперь семья планирует стать многодетной.

«Муж сделал сюрприз. Квартира понравилась. Нет слов», - сказала жена десантника Ирина Калмыкова.

Многоквартирный дом был подготовлен благодаря усилиям специалистов военно-строительного комплекса Минобороны. Он находится в перспективном микрорайоне с развитой инфраструктурой, где рядом расположены детские сады и школы. Все квартиры выполнены в чистовой отделке.

Всего же сегодня новоселами стали 30 военнослужащих. Торжественная церемония вручения ключей и договоров служебного найма состоялась в стенах академии РВСН имени Петра Великого. По словам Анны Цивилевой, за последнее время очередь на жилье для военных удалось сократить вдвое.

«Обеспечение жильем вас, офицеры, очень важная задача, потому что то дело, которое вы выбрали - это не просто профессия, а служение государству. Нам хочется, чтобы вы возвращались домой, где вас ждут ваши близкие в теплых уютных квартирах», - заявила заместитель Министра обороны РФ Анна Цивилева.

Поддержка наших героев заключается не только в предоставлении жилья. По линии Фонда Защитники отечества бойцы, получившие тяжелые боевые травмы, бесплатно обеспечиваются современными протезами.

Помимо всего этого, Министерство обороны прямо в госпиталях проводит переобучение воинов по специальной программе, где они осваивают новую и профессию и получают соответствующие дипломы. Продолжая дальше служить и работать на благо Родины и своей семьи.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко ранее рассказал президенту России Владимиру Путину о мерах поддержки бойцов СВО. С его слов, в регионе действуют 100 региональных мер поддержки бойцов спецоперации. Кроме того, в этом году ввели новую льготу - семьям бойцов бесплатно ремонтируют дома и квартиры, а тем, кто заключил контракт, выдают сертификаты на землю в регионе.