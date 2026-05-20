«Молния-2» поразила опорный пункт ВСУ в Днепропетровской области

Беспилотник преодолел около 30 километров до украинского опорного пункта перед тем, как поразить цель.
Лана Иден 20-05-2026 13:42
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Расчет беспилотника «Молния-2» нанес удар по позициям ВСУ в Днепропетровской области. Операторы группировки «Центр» поразили украинский опорный пункт после сложного 30-километрового полета дрона к цели.

Как рассказали военнослужащие 90-й гвардейской танковой дивизии, подготовка беспилотника к запуску занимает около 15 минут. На кадрах видно, как бойцы собирают самолетный дрон прямо в лесополосе, устанавливают крылья, подключают системы управления и закрепляют боевую часть.

«Работаем больше по живой силе противника. Поэтому они осколочные», - рассказал оператор-сапер Денис Джураев.

Осколочные боеприпасы способны накрывать поражающими элементами большую площадь, отметил он. Оператор подразделения БПЛА Рустам Алеев сообщил, что один из недавних вылетов проходил в тяжелых условиях.

«До этого опорника мы летели 30 километров. Дорога была тяжелой, даже чуть не потеряли борт, но в итоге цели мы отработали, попали. Враг был поражен», - заявил он.

После получения координат дрон запускают с катапульты, а дальнейшее управление ведется из пункта управления, оборудованного в блиндаже. Оператор в режиме реального времени выводит аппарат к цели, после чего беспилотник поражает укрепление прямым попаданием. Дроны самолетного типа используются как полноценное ударное средство для уничтожения укреплений противника перед продвижением российских штурмовых групп.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#бпла #дрон #наш эксклюзив #СВО #молния-2
