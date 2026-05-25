Стихийный мемориал в Старобельске утопили в цветах и игрушках

В регионе продолжается траур по жертвам теракта ВСУ.
Владимир Рубанов 25-05-2026 13:04
© Фото: ТРК «Звезда»

Люди продолжают нести цветы и игрушки к стихийному мемориалу у места теракта в Старобельске Луганской Народной Республики. В регионе идет второй день траура.

На временном памятнике размещены фотографии погибших студентов. Рядом горят свечи. Почтить память жертв приходят люди разных возрастов.

В ночь на 22 мая Вооруженные силы Украины атаковали беспилотниками учебное здание и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. В момент нападения в здании находились 86 человек в возрасте от 14 лет. В результате атаки погиб 21 человек.

Еще 65 человек получили ранения. Некоторых пострадавших доставили на лечение в Москву.

На месте теракта побывали иностранные журналисты. В город прибыли 50 репортеров из 19 государств. Поездку организовал российский МИД. Репортерам показали обломки беспилотных летательных аппаратов, использованных ВСУ для атаки на колледж и общежитие.

#студенты #Теракт #Украина #беспилотники #ВСУ #ЛНР #наш эксклюзив #колледж #Старобельск
