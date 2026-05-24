Трамп назвал новую сделку с Ираном противоположностью СВПД

Любое новое потенциальное соглашение с Ираном по ядерной программе может стать «полной противоположностью» Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), который США, Исламская Республика и посредники заключали в 2015 году. Об этом американский президент Дональд Трамп написал в своей социальной сети Truth Social.

«Сделка с Ираном либо будет великой и значимой, либо ее не будет. Это будет полная противоположность катастрофическому СВПД, заключенному администрацией Барака Обамы», - написал Трамп.

Подписание СВПД в 2015 году стало прямым и открытым путем для Тегерана в вопросе создания ядерного оружия, добавил глава Белого дома, которого цитирует 360.ru.

Госсекретарь Марко Рубио уточнил, что Вашингтон готов использовать все шансы для дипломатического урегулирования конфликта с Ираном, прежде чем прибегнуть к альтернативным вариантам. Рубио также предупредил о готовности Штатов решить вопрос «по-другому».

Ранее стало известно, что соглашение США с Ираном готово на 95 процентов. Переговорщики пока не могут найти общий язык в вопросе Ормузского пролива и иранских ядерных запасов. Как отметили в Белом доме, скоро основные параметры сделки будут озвучены. Трамп пообещал, что она будет «хорошей и надлежащей», а не такой, которую заключил бывший американский лидер Барак Обама.

Кроме того, США и Иран предварительно условились продлить прекращение огня на два месяца. Отмечается, что перемирие продлевается для согласования финального варианта урегулирования между Исламской Республикой и Соединенными Штатами. При этом предварительное рамочное соглашение пока не утверждено иранской стороной.