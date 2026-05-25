Танкисты уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ в Запорожской области

Находившаяся на позициях живая сила украинских формирований ликвидирована.
25-05-2026 13:21
Минобороны России опубликовало кадры боевой работы экипажей танков Т-80БВМ группировки войск «Восток», уничтоживших пункты управления беспилотной авиацией ВСУ в Запорожской области. На видео показаны стрельба с закрытых огневых позиций, работа экипажа внутри боевой машины, а также объективный контроль поражения целей с беспилотников.

В ходе воздушной разведки военнослужащие группировки выявили замаскированные позиции операторов украинских БПЛА в лесополосах. Оттуда противник запускал разведывательные и ударные дроны для корректировки огня и атак по передовым позициям российских подразделений.

После получения координат экипажи Т-80БВМ скрытно выдвинулись на огневые рубежи и нанесли удары 125-мм осколочно-фугасными снарядами с закрытых позиций. На опубликованных кадрах запечатлены моменты выстрелов, заряжания боеприпасов и поражения целей в режиме реального времени.

Объективный контроль с беспилотников подтвердил точные попадания по укрытиям противника. В результате огневого поражения пункты управления БПЛА были уничтожены вместе с находившейся там живой силой украинских формирований.

Танковые подразделения группировки «Восток» продолжают выполнять задачи по поддержке наступающих сил, нанося удары по выявленным позициям противника и объектам беспилотной инфраструктуры ВСУ в Запорожской области.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#спецоперация #танкисты #восток #Т-80БВМ
