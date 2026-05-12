Экипажи танков Т-80БВМ отточили навыки стрельбы на полигонах зоны СВО

Экипажи танков Т-80БВМ группировки войск «Запад» продолжают совершенствовать боевую подготовку на полигонах в тыловых районах зоны специальной военной операции. После выполнения задач на передовой военнослужащие проходят дополнительные тренировки под руководством опытных инструкторов.

Во время занятий танкисты отрабатывают стрельбу с закрытых огневых позиций, ведение огня прямой наводкой, а также элементы фланговой стрельбы. Учебные упражнения проходят в условиях, максимально приближенных к реальной боевой обстановке.

Особое внимание уделяется поражению целей с использованием данных разведывательных беспилотников и систем корректировки огня. В Минобороны отметили, что экипажи демонстрируют высокую точность стрельбы даже на предельных расстояниях, добиваясь эффективного поражения при минимальном расходе боеприпасов.

Кроме того, военнослужащие совершенствуют навыки работы по движущимся и неподвижным объектам, а также взаимодействие в составе бронегрупп совместно с мотострелковыми подразделениями.

Регулярные тренировки позволяют поддерживать высокий уровень боеготовности танковых подразделений и отрабатывать слаженность действий в различных условиях.

В Минобороны подчеркнули, что экипажи танков Т-80БВМ продолжают подготовку к выполнению задач на линии боевого соприкосновения и совершенствуют навыки ведения современного боя.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.