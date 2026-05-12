МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Экипажи танков Т-80БВМ отточили навыки стрельбы на полигонах зоны СВО

В ходе занятий особый акцент делался на точное поражение целей с закрытых огневых позиций.
12-05-2026 15:13
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипажи танков Т-80БВМ группировки войск «Запад» продолжают совершенствовать боевую подготовку на полигонах в тыловых районах зоны специальной военной операции. После выполнения задач на передовой военнослужащие проходят дополнительные тренировки под руководством опытных инструкторов.

Во время занятий танкисты отрабатывают стрельбу с закрытых огневых позиций, ведение огня прямой наводкой, а также элементы фланговой стрельбы. Учебные упражнения проходят в условиях, максимально приближенных к реальной боевой обстановке.

Особое внимание уделяется поражению целей с использованием данных разведывательных беспилотников и систем корректировки огня. В Минобороны отметили, что экипажи демонстрируют высокую точность стрельбы даже на предельных расстояниях, добиваясь эффективного поражения при минимальном расходе боеприпасов.

Кроме того, военнослужащие совершенствуют навыки работы по движущимся и неподвижным объектам, а также взаимодействие в составе бронегрупп совместно с мотострелковыми подразделениями.
Регулярные тренировки позволяют поддерживать высокий уровень боеготовности танковых подразделений и отрабатывать слаженность действий в различных условиях.

В Минобороны подчеркнули, что экипажи танков Т-80БВМ продолжают подготовку к выполнению задач на линии боевого соприкосновения и совершенствуют навыки ведения современного боя.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#танки #спецоперация #Т-80БВМ #группировка запад
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Боевая подготовка призывников
2
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
3
Морской политех
4
Беспилотинки. Мировые тренды
5
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
6
Главное управление боевой подготовки
7
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
8
Подводный флот России. 120 лет
9
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
10
Броневики СВО. Часть 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 