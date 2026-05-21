Пьяный сын нижегородского бизнесмена устроил массовое ДТП и лег спать в кафе

На юношу составили четыре протокола.
Тимур Юсупов 21-05-2026 14:52
Сын бывшего генерального директора ГК «Луидор» Сергей Корнилов, будучи в состоянии алкогольного опьянения, устроил массовое ДТП в Нижнем Новгороде, а после беспробудно уснул на веранде одного из близлежащих кафе. По имеющейся информации, незадолго до инцидента молодой человек вел себя неадекватно.

Авария произошла в результате столкновения желтого кабриолета, за рулем которого находился 21-летний юноша, с легковым автомобилем. По инерции пострадавшее транспортное средство протаранило находившиеся рядом машины, а иномарку Сергея отбросило на бордюр. Отмечается, что в результате ДТП никто не пострадал.

После аварии молодой человек успел сделать глумливую фотографию на капоте разбитого кабриолета, подписав ее фразой «Мажоры не умирают». Затем он уехал в находящийся неподалеку ресторан, где спокойно уснул прямо в кресле.

Сообщается, что за несколько минут до инцидента Корнилов выкладывал в соцсети видеозаписи, на которых бравировал тем, что «пьян в дупло», и обзывал своих подписчиков «нищетой». Известно, что отцом нарушителя был ныне покойный бизнесмен Сергей Корнилов, входивший в топ-13 самых богатых жителей Нижегородской области. Он занимался производством спецтехники, металлоизделий, продажей и обслуживанием автомобилей.

На молодого человека составили четыре протокола.

Ранее подросток без прав устроил гонки с полицией в Волгоградской области. Полиции пришлось открыть по автомобилю огонь.

#Нижний Новгород #Нижегородская область #авария #ДТП #кабриолет #наш эксклюзив #богатые
