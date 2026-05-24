Родители смогут сообщать о нарушениях на ЕГЭ через QR-код

В этом году основной период сдачи Единого госэкзамена стартует 1 июня.
Ян Брацкий 25-05-2026 12:10
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Родители участников Единого государственного экзамена, находящиеся в пункте проведения ЕГЭ, смогут сообщить о возможных нарушениях на платформу обратной связи Рособрнадзора по специальному QR-коду. Об этом сообщил глава ведомства Анзор Музаев. В этом году такая возможность предоставляется впервые, подчеркнул он.

«В этом году, это новая история, они тоже будут по QR-кодам в момент проведения экзамена нам на платформу обратной связи писать», - сказал Музаев на заседании комитета Госдумы по просвещению.

Напомним, в этом году основной период сдачи Единого госэкзамена стартует 1 июня. Ранее в Рособрнадзоре определили порядок проведения испытаний. Помимо экзаменационных материалов, во время ЕГЭ на рабочем столе ученика могут лежать только гелевая или капиллярная ручка с чернилами черного цвета, паспорт, лекарства, бутылка воды, перекус и разрешенные материалы по предмету. Чтобы выйти из аудитории, необходимо будет своевременно сдать материалы, черновики и письменные принадлежности.

Также в ведомстве напомнили о нарушениях, за которые ученика могут удалить с экзамена. В первую очередь это обращение за помощью к другим участникам ЕГЭ, наличие любых средств связи, справочных материалов, шпаргалок и так далее.

Попытка вынести экзаменационные материалы из аудитории или их фотографирование также являются основанием для удаления из класса. При этом будет составлен акт, один из экземпляров которого вручат ученику, а второй направят в государственную экзаменационную комиссию.

#в стране и мире #ЕГЭ #экзамен #рособрнадзор
