Артиллеристы уничтожили пункт управления боевиков «Краснополем»

Расчет поразил цель на дистанции более 19 километров.
13-05-2026 14:47
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет самоходной артиллерийской установки «Мста-С» группировки войск «Центр» уничтожил передовой пункт управления ВСУ на Днепропетровском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

Цель была поражена высокоточным боеприпасом «Краснополь-М2» на дистанции более 19 километров. Удар нанесли военнослужащие 268-го самоходного артиллерийского полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии 2-й гвардейской общевойсковой армии.

Передовой пункт управления противника выявили операторы разведывательного расчета войск беспилотных систем. Как уточнили в Минобороны, ВСУ развернули пункт управления в одном из заглубленных блиндажей опорного пункта. Оттуда осуществлялось управление штурмовыми подразделениями.

После подтверждения координат расчет САУ «Мста-С» получил задачу на применение высокоточного боеприпаса. Артиллеристы оперативно вывели установку на огневую позицию, выполнили наводку и программирование снаряда, а также выставили посты воздушного наблюдения для защиты от FPV-дронов.

Наведение «Краснополя-М2» осуществлялось по лазерной подсветке, которую обеспечивал расчет беспилотника «Орлан-30». В Минобороны подчеркнули, что это позволило добиться максимальной точности поражения цели. После выполнения огневой задачи военнослужащие замаскировали установку и оперативно укрылись, избежав возможного ответного удара.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#артиллерия #спецоперация #Мста-С #Высокоточное оружие #Краснополь-М2
