Пожарные потушили открытое горение в ТЦ в Новосибирской области

Пожарные ликвидировали открытое горение в торговом ТЦ «Апельсин» в городе Искитим Новосибирской области, где огонь охватил 5 тысяч квадратных метров. Об этом заявили в региональном главке МЧС.

Сообщение о возгорании поступило поздно вечером 1 мая. Пожару был присвоен четвертый номер сложности. Для борьбы с огнем привлекались беспилотники, помогавшие координировать действия расчетов. Также подошел пожарный поезд для обеспечения бесперебойной подачи воды.

В 04:07 (00:07 по московскому времени) удалось ликвидировать открытое горение. По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет.

Как сообщалось ранее, возгорание возникло на крыше здания. Затем пламя проникло внутрь и распространилось по торговому центру. Он расположен на улице Ленинградская, 19а. Пожар смогли оперативно локализовать в 02:21 (22:21 по московскому времени 1 мая). На месте был развернут оперативный штаб. Для тушения задействовали более 80 человек и 27 единиц спецтехники.