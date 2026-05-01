В Новосибирской области загорелся торговый центр

Торговый центр «Апельсин» вспыхнул в городе Искитим Новосибирской области. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ по региону.

Как сообщили в ведомстве, возгорание возникло на крыше здания. Затем огонь проник внутрь и распространился по торговому центру, расположенному на улице Ленинградской, 19а.

По предварительным данным, площадь пожара составляет 5 тысяч квадратных метров. Информации о жертвах или пострадавших не поступало.

Пожар уже смогли локализовать. В пресс-службе уточнили, что в тушении задействованы более 80 человек и 27 единиц специальной техники. На месте развернут оперативный штаб. Для бесперебойной подачи воды следует пожарный поезд.