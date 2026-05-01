В Новосибирской области загорелся торговый центр

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
Сергей Дьячкин 01-05-2026 23:03
© Фото: МЧС России © Видео: МЧС России

Торговый центр «Апельсин» вспыхнул в городе Искитим Новосибирской области. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ по региону.

Как сообщили в ведомстве, возгорание возникло на крыше здания. Затем огонь проник внутрь и распространился по торговому центру, расположенному на улице Ленинградской, 19а.

По предварительным данным, площадь пожара составляет 5 тысяч квадратных метров. Информации о жертвах или пострадавших не поступало.

Пожар уже смогли локализовать. В пресс-службе уточнили, что в тушении задействованы более 80 человек и 27 единиц специальной техники. На месте развернут оперативный штаб. Для бесперебойной подачи воды следует пожарный поезд.

 

 

 

 

#МЧС РФ #Новосибирская область #происшествия #торговый центр #пожарные #оперативный штаб #тушение пожара #искитим
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Морской политех
2
Беспилотинки. Мировые тренды
3
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
4
Главное управление боевой подготовки
5
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
6
Подводный флот России. 120 лет
7
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
8
Броневики СВО. Часть 2
9
Российские буксиры. Часть 1
10
Военная приемка. 500-й выпуск
