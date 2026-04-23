Грушко: ОЭС отрабатывают сценарий захвата Калининградской области

Учения возглавляет Великобритания.
Константин Денисов 23-04-2026 04:42
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Объединенные экспедиционные силы (ОЭС) во главе с Великобританией отрабатывают на учениях сценарий морской блокады России и захвата Калининградской области. Об этом сообщил в интервью РИА новости замглавы МИД России Александр Грушко.

«В ходе учений под эгидой ОЭС отрабатываются в том числе такие сценарии, как морская блокада и захват Калининградской области», - предупредил Грушко.

По его сведениям, НАТО уже давно реализует программу «сдерживания России» на востоке. Это подтверждал командующий сухопутными войсками НАТО генерал Кристофер Донахью.

Ранее Грушко отмечал активность альянса в Арктике и также предупредил, что Россия обладает всеми возможностями для того, чтобы ответить на возможную агрессию.

#Россия #арктика #НАТО #Калининградская область #МИД РФ #Александр Грушко
