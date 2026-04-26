Spiegel: ФРГ рискует остаться без запасов газа следующей зимой

Германия может остаться без запасов газа на следующую зиму из-за роста цен на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает издание Spiegel.

По данным объединенного реестра газохранилищ, по состоянию на 30 апреля 2026 года их заполненность газом в ФРГ составляла 25,43%. В апреле в германском министерстве экономики заявили, что газоснабжение обеспечено. На тот момент было забронировано около 65% хранилищ, а основная закачка как правило начинается с мая-июня.

«У участников рынка нет обязательств фактически заполнять забронированные хранилища. Если заполнение приносит убытки, они могут отказаться», - объяснил директор объединения операторов немецких газохранилищ Себастьян Хайнерманн.

По его мнению, если рыночная ситуация сохранится, ФРГ не будет готова к необычайно холодным периодам. Прошлой зимой дефицита газа удалось избежать только потому, что зима не была чрезвычайно холодной. Хайнерманн считает, что рынок не может обеспечить уровень безопасности снабжения, необходимый с политической и социальной точек зрения.

Глава Федерального объединения предприятий энерго- и водоснабжения Мари-Луиза Вольф заявила, что самые тяжелые последствия блокады Ормузского пролива еще впереди.

«Последствия войны еще не в полной мере отразились на цепочках поставок, а зима только что закончилась»,- отметила она.

Под угрозой в Германии оказалась и медицина: в больницах заканчиваются старые запасы расходников, таких как одноразовые перчатки и маски. С июня ожидается дефицит. Медики допускают возврат к жесткому распределению.

«Мы видим опасность того, что в итоге все снова будет распределяться, как во времена коронавируса», - предупредил директор одной из крупных больниц.

Накануне более 360 тысяч человек в Германии приняли участие в демонстрациях, приуроченных к Первомаю. Часть демонстрантов требовала отставки канцлера Фридриха Мерца. На видео и фото, опубликованных в соцсетях, можно увидеть многочисленных демонстрантов с плакатами, на которых призывы к отставке Мерца. На фоне ситуации в ФРГ петиция с требованием отставки канцлера собрала уже к вечеру первого мая более 133 тысяч подписей из необходимых 150 тысяч.

До этого Мерц заявил, что за последние два десятилетия немцы «слишком уютно устроились», наслаждаясь атмосферой благополучия. Глава правительства ФРГ предупредил, что эта иллюзия не может длиться вечно. По его словам, жители Германии больше не могут рассчитывать на прежний уровень стабильности и благосостояния. Мерц считает, что большинство граждан и политиков не осознают текущих мировых тенденций. Он назвал себя первым канцлером за 20 лет, который открыто заявил, что нужно делать и менять гораздо больше.