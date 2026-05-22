В ЛНР 35 человек пострадали из-за удара ВСУ по колледжу

Спасатели разбирают завалы пострадавших от атак учебных заведений.
Глеб Владовский 22-05-2026 09:27
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Украинские беспилотники ударили по учебному корпусу и общежитию Старобельского колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ), в результате чего пострадали 35 детей. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

«В момент удара там находились 86 детей от 14 до 18 лет. Ранения разной степени тяжести получили 35 человек. Им оказывается необходимая медицинская помощь», - написал он в соцсетях.

Как сообщили в МЧС России, спасатели ведут разбор завалов пострадавших от ударов зданий. В настоящий момент из-под обломков вытащили трех человек. Информации о погибших пока нет.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие ночью сбили 217 украинских дронов над регионами РФ.

#дети #ЛНР #Леонид Пасечник #вуз #дроны всу
