Над Россией ночью сбили 217 дронов боевиков

Российские военнослужащие ночью сбили 217 украинских дронов над регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 217 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - говорится в сводке оборонного ведомства.

Уточняется, что перехваты дронов подтвердили в Белгородской, Брянской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областях. Кроме того, БПЛА уничтожили в небе над Московским регионом и Санкт-Петербургом.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории РФ. Так, 21 мая российские военнослужащие за пять часов уничтожили 101 беспилотник ВСУ.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.