Над Россией ночью сбили 217 дронов боевиков

Уничтожение зафиксировали над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона и Санкт-Петербурга.
22-05-2026 07:24
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Российские военнослужащие ночью сбили 217 украинских дронов над регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 217 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - говорится в сводке оборонного ведомства.

Уточняется, что перехваты дронов подтвердили в Белгородской, Брянской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областях. Кроме того, БПЛА уничтожили в небе над Московским регионом и Санкт-Петербургом.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории РФ. Так, 21 мая российские военнослужащие за пять часов уничтожили 101 беспилотник ВСУ.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #пво #дроны всу
