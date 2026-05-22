МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

На авиабазе во Флориде два человека пострадали в результате взрыва

Уточняется, что на месте происшествия работают экстренные службы.
Дарья Неяскина 22-05-2026 09:03
© Фото: Eileen Air Base USA in Florida, Global Look Press

Два человека были госпитализированы в результате происшествия в научно-исследовательском центре, расположенном на территории авиабазы Эйлин в штате Флорида. Об этом сообщила пресс-служба базы.

В заявлении уточняется, что инцидент произошел около 14.00 по местному времени. Пострадавших оперативно передали бригадам скорой помощи, после чего их доставили в больницу. Их состояние и характер полученных травм пока не уточняются. 

Согласно официальной информации, ущерб от инцидента затронул исключительно исследовательский центр, занимающийся разработкой взрывчатых веществ. Другие объекты базы не пострадали.

Уточняется, что на месте происшествия работают экстренные службы, в том числе группа по обезвреживанию взрывоопасных предметов. 

Ранее сообщалось, что на газовой автозаправочной станции в Пятигорске произошел взрыв, а потом начался пожар. В результате пострадали два человека. Один из них получил серьезные травмы. После следователи задержали директора сети автозаправочных станций.

#в стране и мире #сша #Авиабаза #Флорида
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
2
Боевая подготовка призывников
3
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
4
Морской политех
5
Беспилотинки. Мировые тренды
6
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
7
Главное управление боевой подготовки
8
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
9
Подводный флот России. 120 лет
10
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 