На авиабазе во Флориде два человека пострадали в результате взрыва

Два человека были госпитализированы в результате происшествия в научно-исследовательском центре, расположенном на территории авиабазы Эйлин в штате Флорида. Об этом сообщила пресс-служба базы.



В заявлении уточняется, что инцидент произошел около 14.00 по местному времени. Пострадавших оперативно передали бригадам скорой помощи, после чего их доставили в больницу. Их состояние и характер полученных травм пока не уточняются.



Согласно официальной информации, ущерб от инцидента затронул исключительно исследовательский центр, занимающийся разработкой взрывчатых веществ. Другие объекты базы не пострадали.



Уточняется, что на месте происшествия работают экстренные службы, в том числе группа по обезвреживанию взрывоопасных предметов.



