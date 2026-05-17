После взрыва на АЗС в Пятигорске задержали директора сети заправок

В Пятигорске следователи задержали директора сети автозаправочных станций, на одной из которых накануне произошел взрыв. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

Следственный отдел по Пятигорску СУ СК России по Ставропольскому краю ведет расследование уголовного дела, возбужденного статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Как уточнили в ведомстве, на автозаправочной станции производили перекачку из газовоза в резервуар сжатого углекислого газа. В процессе возникла утечка газа. За ней последовал взрыв и возгорание. В результате пострадало шесть человек. Ущерб здоровью одного из них оценивается как «тяжкий». Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

По версии следствия, причиной инцидента стала разгерметизации рукава. Также установлено, что на заправочной станции использовалось газовое оборудование, не отвечающего требованиям безопасности. По подозрению в совершении преступления задержали 38-летнего директора сети АЗС. Следствие будет ходатайствовать о заключении его под стражу.

Следственно-оперативная группа провела выемки в офисах организации. Ведутся допросы свидетелей. Следователи изъяли разрешительную документацию. Предстоит ряд судебных экспертиз, включая взрывотехническую и пожаротехническую. Также ведется проверка других автозаправочных станций организации.

Накануне губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил о взрыве и последующем пожаре на газовой АЗС в Пятигорске. В результате пострадали два человека. Один из них получил серьезные травмы. По словам главы региона, медслужбы оперативно оказали помощь пострадавшим. В тушении возгорания было задействовано 45 человек и 15 единиц техники. Губернатор уточнял, что взрыв произошел при разгрузке газовоза. Пожар получил повышенный ранг сложности. Площадь возгорания оценивалась в тысячу квадратных метров.