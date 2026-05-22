МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Челябинской области попал в ДТП автобус с пермской баскетбольной командой

В результате аварии погиб водитель транспортного средства.
Тимур Юсупов 22-05-2026 08:38
© Фото: Управление Госавтоинспекции Челябинской области

На трассе М-5 «Урал» в Челябинской области попал в ДТП автобус с пермской баскетбольной командой. Как сообщили в Госавтоинспекции, в результате аварии погиб водитель транспортного средства.

Инцидент произошел в 04.15 по местному времени на 1740-м километре шоссе в районе города Златоуст. Согласно предварительной информации, микроавтобус под управлением шофера 1975 года рождения при неустановленных обстоятельствах выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовой «Газелью».

От полученных травм инициатор ДТП скончался на месте, а пятеро человек, включая троих спортсменов, а также водителя и пассажира пострадавшего автомобиля, получили ранения разной степени тяжести.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа. Правоохранительные органы проводят проверку для выяснения всех обстоятельств инцидента.

Ранее в Нижегородской области пьяный сын местного бизнесмена устроил массовое ДТП, после чего сфотографировался на фоне разбитой машины и лег спать в близлежащем кафе.

#Челябинская область #авария #ДТП #автобус #челябинск #пермь #Спортсмены
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
2
Боевая подготовка призывников
3
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
4
Морской политех
5
Беспилотинки. Мировые тренды
6
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
7
Главное управление боевой подготовки
8
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
9
Подводный флот России. 120 лет
10
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 