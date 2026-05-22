На трассе М-5 «Урал» в Челябинской области попал в ДТП автобус с пермской баскетбольной командой. Как сообщили в Госавтоинспекции, в результате аварии погиб водитель транспортного средства.

Инцидент произошел в 04.15 по местному времени на 1740-м километре шоссе в районе города Златоуст. Согласно предварительной информации, микроавтобус под управлением шофера 1975 года рождения при неустановленных обстоятельствах выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовой «Газелью».

От полученных травм инициатор ДТП скончался на месте, а пятеро человек, включая троих спортсменов, а также водителя и пассажира пострадавшего автомобиля, получили ранения разной степени тяжести.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа. Правоохранительные органы проводят проверку для выяснения всех обстоятельств инцидента.

