В Новосибирской области подросток поджег полицейские машины

В Новосибирской области сотрудники правоохранительных органов задержали подростка, устраивавшего поджоги служебных автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Уточняется, что рязанец 2009 года рождения поджигал транспортные средства, принадлежащие территориальному отделу полиции. Возгорания оперативно ликвидировали местные огнеборцы.

«Предварительно установлено, что фигурант действовал по указанию внешних кураторов. В настоящий момент правоохранителями устанавливаются обстоятельства произошедшего», - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что Западный военный окружной суд вынес приговор гражданину РФ, совершившему серию диверсионно-террористических актов на территории Московского региона. Осужденный получил 25 лет лишения свободы.