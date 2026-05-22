МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Новосибирской области подросток поджег полицейские машины

Предварительно, подозреваемый действовал по указанию зарубежных кураторов.
Глеб Владовский 22-05-2026 08:38
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В Новосибирской области сотрудники правоохранительных органов задержали подростка, устраивавшего поджоги служебных автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Уточняется, что рязанец 2009 года рождения поджигал транспортные средства, принадлежащие территориальному отделу полиции. Возгорания оперативно ликвидировали местные огнеборцы.

«Предварительно установлено, что фигурант действовал по указанию внешних кураторов. В настоящий момент правоохранителями устанавливаются обстоятельства произошедшего», - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что Западный военный окружной суд вынес приговор гражданину РФ, совершившему серию диверсионно-террористических актов на территории Московского региона. Осужденный получил 25 лет лишения свободы.

#в стране и мире #Новосибирская область #поджог #подросток #полицейские автомобили
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
2
Боевая подготовка призывников
3
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
4
Морской политех
5
Беспилотинки. Мировые тренды
6
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
7
Главное управление боевой подготовки
8
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
9
Подводный флот России. 120 лет
10
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 