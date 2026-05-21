Россиянину дали 25 лет за поджоги релейных шкафов и автобусов МВД

Западный военный окружной суд вынес приговор гражданину РФ, совершившему серию диверсионно-террористических актов на территории Московского региона. Как следует из официального сообщения, мужчина получил 25 лет лишения свободы.

Согласно имеющейся информации, обвиняемый 1986 года рождения в апреле 2023 года по собственной инициативе установил контакт с агентом Службы безопасности Украины, по заданию которого позднее осуществил поджог двух релейных шкафов около железнодорожной станции Белые Столбы Павелецкого направления, оборудования операторов сотовой связи, а также трех служебных автобусов МВД России и легкового автомобиля с патриотической символикой.

Также отмечается, что диверсант занимался сбором и передачей Киеву сведений о режиме охраны, основных элементах инфраструктуры и местах размещения военной техники на территории двух частей ПВО в Московской области. Сотрудники ФСБ выявили и пресекли деятельность злоумышленника, когда тот планировал осуществить попытку проникновения на указанные объекты с целью поджога.

Суд признал мужчину виновным по статьям «Террористический акт», «Диверсия», «Покушение на совершение диверсии», «Участие в террористическом и диверсионном сообществе», а также «Государственная измена». Первые пять лет своего заключения преступник проведет в тюрьме, а остаток срока отбудет в колонии строгого режима.

