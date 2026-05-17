В США одобрили вероятную продажу Киеву оборудования для ЗРК Hawk

Госдеп считает, что таким образом можно усилить безопасность страны-партнера.
Глеб Владовский 22-05-2026 07:12
© Фото: GermáN Lama Keystone Press Agency Globallookpress

Американские власти одобрили потенциальную продажу оборудования и услуг по поддержанию работоспособности Зенитно-ракетных комплексов Hawk. Об этом сообщили в пресс-службе Госдепа США.

Уточняется, что общая сумма вероятной составит примерно 108,1 млн долларов.

«Украинские власти обратились с запросом о закупке монтируемых мачтовых прицепов, поддержке в проведении основных модификаций и технического обслуживания; запчасти, расходные материалы, допоборудование, а также поддержку в ремонте и возврате; инженерных, технических и логистических услугах правительства США и подрядчиков и других связанных с этим элементом логистики и программной поддержки ракетных систем Franken SAM HAWK», - говорится в заявлении ведомства.

В пресс-релизе также отметили, что Вашингтон надеется усилить «безопасность страны партнера». Кроме того, в Госдепе выразили уверенность, что эта сделка не повлияет на баланс сил в регионе.

Ранее сообщалось, что Государственный департамент США утвердил вероятную поставку Киеву авиационных бомб JDAM повышенной дальности, а также дополнительное оборудование. В свою очередь военный эксперт Юрий Кнутов выразил мнение, что эти авиабомбы при передаче Украине могут сразу попасть под удар.

#в стране и мире #Украина #Госдеп США #закупка #Оборудование #зрк hawk
