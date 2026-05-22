МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Премьер Альберты инициировала голосование о выходе провинции из состава Канады

Всенародное голосование состоится 19 октября.
Дарья Неяскина 22-05-2026 07:08
© Фото: Artur WidakZUMAPRESS.com, Global Look Press

В канадской провинции Альберта проведут референдум о возможном отделении от Канады. Об этом заявила премьер провинции Альберта Даниэль Смит в видеообращении. 

Она сообщила, что попросит правительство добавить дополнительный пункт к уже запланированному на 19 октября голосованию. По ее словам, у граждан спросят, должна ли Альберта оставаться канадской провинцией или местным властям стоит запустить юридическую процедуру для организации обязательного референдума по отделению.

Премьер пояснила, что предложенный вопрос не запускает процесс выхода напрямую, а лишь поручает правительству провинции начать необходимые правовые шаги для последующего голосования по этому вопросу

Напомним, что в декабре прошлого года законодательное собрание Альберты одобрило гражданскую петицию о выходе провинции из состава Канады. Инициаторам нужно собрать 176 тысяч подписей в поддержку референдума. 

Ранее сообщалось, что Словения намерена провести референдум по выходу из НАТО. По его словам,  страна будет «категорически противостоять вмешательству в чужие военные и дипломатические конфликты».




#в стране и мире #референдум #Канада #независимость #Альберта
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
2
Боевая подготовка призывников
3
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
4
Морской политех
5
Беспилотинки. Мировые тренды
6
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
7
Главное управление боевой подготовки
8
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
9
Подводный флот России. 120 лет
10
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 