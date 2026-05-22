Премьер Альберты инициировала голосование о выходе провинции из состава Канады

В канадской провинции Альберта проведут референдум о возможном отделении от Канады. Об этом заявила премьер провинции Альберта Даниэль Смит в видеообращении.



Она сообщила, что попросит правительство добавить дополнительный пункт к уже запланированному на 19 октября голосованию. По ее словам, у граждан спросят, должна ли Альберта оставаться канадской провинцией или местным властям стоит запустить юридическую процедуру для организации обязательного референдума по отделению.



Премьер пояснила, что предложенный вопрос не запускает процесс выхода напрямую, а лишь поручает правительству провинции начать необходимые правовые шаги для последующего голосования по этому вопросу



Напомним, что в декабре прошлого года законодательное собрание Альберты одобрило гражданскую петицию о выходе провинции из состава Канады. Инициаторам нужно собрать 176 тысяч подписей в поддержку референдума.



