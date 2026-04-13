Спикер парламента Словении заявил о референдуме по выходу из НАТО

Словения намерена провести референдум по выходу из НАТО. Об этом сообщил новый председатель Государственного собрания, лидер партии евроскептиков «Правда» Зоран Стеванович.

«Мы пообещали народу провести референдум о выходе из НАТО и проведем этот референдум», - заявил он.

Стеванович отметил, что Словения будет «категорически противостоять вмешательству в чужие военные и дипломатические конфликты». Он добавил, что стране «никогда не бывает пользы» от этого.

Лидер партии евроскептиков «Правда» объяснил, что придерживается прословенских взглядов. По его мнению, Любляна должна проводить суверенную политику, взаимодействовать со всеми странами, но такое сотрудничество ни в коем случае не должно означать подчинение.

Генеральный секретарь альянса Марк Рютте ранее заявил, что сейчас не идет и речи о вступлении Украины в НАТО. По его признанию, альянс действительно на протяжении многих лет подбирается к границам России, но больше расширяться пока не планирует.

Рютте также признал, что некоторые страны отказались помогать США на Ближнем Востоке. Он почувствовал разочарование в них главы Белого дома Дональда Трампа.