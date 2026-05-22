Поражается все: как операторы БПЛА расчищают путь на Днепропетровском направлении

Выявленные вражеские антенны ретрансляторы очень важно поразить, чтобы сделать дроноводов ВСУ не боеспособными и нанести материальный ущерб - одна такая антенна стоит в районе 250 тысяч рублей. О том, как обнаруживают и убирают конкурентов из ВСУ на Днепропетровском направлении, рассказал корреспондент «Звезды» Игорь Лапик.

Операторы роты войск беспилотных систем 120-й гвардейской дивизии группировки морской пехоты «Центра» засекли на деревьях сразу несколько передающих антенн, которые используют дроноводы ВСУ. Тут же в небо поднимаются ударные коптеры с более мощными зарядами и наносят удар по блиндажам, где прячутся украинские боевики.

Оператор БПЛА 120-й дивизии морской пехоты с позывным Малой рассказал, что операторы ВСУ доставляют много хлопот их пехоте, поэтому бойцы работают по принципу «кто успел, тот и съел».

«Оборудование через какое-то время им новое все равно придет, и они встанут в работу. Если поразить операторов, работать уже будет некому», - отметил Малой.

Кадры свободной охоты наших операторов БПЛА сняты в Днепропетровской области. Живая сила противника уничтожается ежедневно и в большом количестве. Все эти украинские солдаты - жертвы киевского режима, пославшего на убой своих граждан. В траншеях и блиндажах сейчас не спрятаться. Несмотря на попытки противника бежать и скрываться, наш дрон-камикадзе настигает свою цель.

«Когда слышишь дрон, срабатывает стадное чувство. Люди сбиваются в кучу. Особенно, если они не подготовлены, и отрабатываешь по ним. Это хорошая цель для оператора», - заявил Малой.

Иногда противник пытается обмануть наших и выставляет бутафорские боевые машины. Например, сразу три макета танка были расположены ВСУ в лесопосадке. Но современная оптика позволяет легко отличить ложную цель от настоящей.

Раз в год и палка стреляет - это точно не про роту войск беспилотных систем. Дрон с длинной палкой с боевым зарядом на конце предназначен для поражения воздушных целей таких, как гексакоптер «Баба Яга» и прочих беспилотников.

«Палка нужна для того, чтобы вынести взрыватель за область пропеллеров», - объяснил оператор-сапер 120-й дивизии морской пехоты с позывным Барс.

Морпехи 120-й дивизии сейчас воюют в Днепропетровской области на стыке с ДНР, атакуют в районе Новоселовки в сторону Великомихайловки. Задачу на этом участке осложняет речка и лесной массив, в котором укрепились ВСУ. Тут же расположен полигон противника, который стал одним из узлов вражеской обороны. В общем - у наших операторов FPV-дронов на этом участке фронта очень много работы.

«У одних только FPV-шников более 50 вылетов в сутки у одного расчёта», - рассказал заместитель командира роты беспилотных систем с позывным Марс.

Он отметил, что поражается абсолютно все: блиндажи, огневые точки, техника, живая сила, дроны и заграждения противника.

Накануне расчеты дронов-перехватчиков «Молния-ПВО» группировки войск «Центр» уничтожили беспилотники ВСУ на Добропольском направлении.

Материал подготовили Вероника Левшина и Николай Баранов.