Синоптик: русская зима начнет «съеживаться»

Однако снегопады и морозы сохранятся.
Вероника Левшина 22-05-2026 04:36
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости

Продолжительность зим в центральной части России начнет постепенно сокращаться. Об этом ТАСС сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Бесснежные зимы не станут нормой. Традиционная русская зима просто "съежится", станет меньше по продолжительности, но она останется», - заявил синоптик.

Изменения можно будет увидеть уже через пять лет. Но вероятность обильных снегопадов и морозов все равно сохранится.

Накануне в Москве на ВДНХ повторился температурный рекорд, державшийся с 2014 года. Последний раз настолько жаркая погода 21 мая наблюдалась в столице более десяти лет назад. Температура воздуха вчера составила 29,2 градуса Цельсия. 

