Депутат сообщил о новой схеме мошенничества через рассылки с QR-кодами

Мошенники разработали новую схему обмана при помощи QR-кодов. Об этом в беседе с RT рассказал член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

По его словам. злоумышленники создают простые сценарии, строящиеся на доверии сотрудников к привычным элементам деловой коммуникации.

«Использование QR-кодов в таких схемах дополнительно снижает настороженность: у сотрудника создаётся ощущение, что это часть обычной рабочей рутины, а значит - снижается критичность восприятия», - рассказал Немкин.

Аферисты направляют письма на корпоративные электронные адреса сотрудников компаний, вызывая стресс и желание быстро покончить с рабочей задачей. Таким образом, работник видит знакомые формулировки и сразу считает письмо обязательным и срочным. К тому же люди привыкли к QR-кодам, так как привыкли сканировать их в повседневной рутине.

«Компании должны постоянно напоминать сотрудникам: ни один QR-код из неожиданного письма не должен восприниматься как что-то безопасное по умолчанию», - предостерег депутат.

Он отметил, что главное быть внимательным и тщательно проверять любое письмо или сообщение.

Накануне стала известна новая мошенническая схема в преддверии отпусков. Злоумышленники звонят гражданам, представляясь сотрудниками «Турпомощи», авиакомпаний или гостиниц, и заявляют о неожиданных проблемах с забронированной поездкой, например, из-за «вспышки ротавируса» или нестабильной политической ситуации. Дальше они предлагают срочно купить через них «стыковочный» билет.