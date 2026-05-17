Мошенники придумали новую уловку перед сезоном отпусков

В преддверии отпусков аферисты придумали новый способ обмана туристов. Об этом рассказали в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта для РИА Новости.



Аферисты звонят гражданам, представляясь сотрудниками «Турпомощи», авиакомпаний или гостиниц, и заявляют о неожиданных проблемах с забронированной поездкой.

Как правило, жертвам рассказывают о «вспышке ротавируса», нестабильной политической ситуации или отмене авиарейса. Затем мошенники предлагают срочно купить через них «стыковочный» билет, чтобы путешествие не сорвалось. Цена такой услуги может доходить до 50-100% стоимости всего тура.

Отмечается, что стоит проверять любую информацию исключительно через официальные каналы перевозчика, туроператора или отеля. Рекомендуется самостоятельно уточнить статус рейса на сайте или в приложении авиакомпании, а также связаться с туроператором и гостиницей только по номерам с их официальных сайтов.

Главные признаки обмана - психологическое давление, требование перевести деньги немедленно и просьба оплатить услуги на банковскую карту физического лица. Перед поездкой специалисты советуют заранее сохранить номер брони, контакты перевозчика и установить официальные приложения авиакомпаний и отелей.



