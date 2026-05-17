Мечта детства: россиянка купила дворец в Белоруссии за две тысячи рублей

Россиянка Татьяна купила дворец Радзивиллов в городе Дятлово, Республика Беларусь, за 90 белорусский рублей (около 2,3 тысяч российских рублей). Об этом сообщил Sputnik Беларусь.

«Все девочки мечтают быть принцессами со своими дворцами», - отметила Татьяна.

Часть помещений по договору с Правительством Белорусси будет доступна для экскурсий, а на втором этаже Татьяна хочет обустроить жилые комнаты, чтобы со временем окончательно переехать во дворец и исполнить детскую мечту.

Историческое здание находилось в запустении с 2010 года. Первоначально новая хозяйка планирует привести в порядок центральный вход, коридор и одну из комнат, чтобы открыть их для посетителей.

«Если в общих чертах, то мы планируем открыть здесь кафе, апарт-отель и демонстрационные залы», - поделилась Татьяна.

В перспективе во дворце могут появиться винные погреба, дегустационные залы, места для проведения интерактивных квестов с актерами, сады и беседки для проведения церемоний бракосочетания.

